Calin Popescu Tariceanu se ia de Klaus Iohannis: A trecut la strategia "Dati-mi, dati-mi, dati-mi!!"

Caln Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a scris astazi, pe pagina sa de , ca presedintele Klaus Iohannis, in loc sa-si prezinte realizarile dupa cinci ani de mandat, a inceput deja campania electorala si are doar pretentii. „Am urmarit discursul de ieri al dlui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL, for care de doi ani incoace nu se mai intruneste decat pentru presedinte. Echidistanta si neutralitate, ce sa zic. Nu am ce comenta despre ce a spus dl.presedinte, poate pentru ca nu a spus mai nimic. As comenta mai degraba ce nu ne-a spus. Nu am vazut la aceasta lansare in cursa electorala nici umbra de bilant. Nimic despre realizari in cinci ani de mandat. Calin Popescu Tariceanu s-a razga ...