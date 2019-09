Calin Popescu Tariceanu si-a anuntat demisia din fruntea Senatului

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și-a anunțat luni demisia de la conducerea Senatului, informează Antena3. Liderul ALDE a anunțat că va citi textul demisiei și în plen. Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat demisia încă de săptămâna trecută când a decis ca ALDE să iasă de la guvernare. The post Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat demisia din fruntea Senatului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.