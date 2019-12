Calin Popescu Tariceanu SPULBERA toate speculațiile: Nici nu ma gandesc la o asemenea candidatura!

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că nu are intenția de a candida pentru Primăria Capitalei. Liderul ALDE a mai spus că „Bucureștiul e o mică țară care trebuie gestionată” și i-a reproșat Gabrielei Firea că licitațiile organizate au un singur beneficiar și anume firmele turcești, conform Mediafax.

„Nu, nu mă gândesc la o candidatură la alegerile pentru Primăria Capitalei, cu toate că, sincer să vă spun, Primăria Capitalei este o mică țară, Bucureștiul e o mică țară care trebuie gestionată. O anumită experiență politică și administrativă este necesară ca să poți duce la bun sfârșit un mandat de succes. Dar eu sunt supărat pe următorul motiv. I-am reproșat doamnei Firea în câteva rânduri și colegii mei care sunt consilieri generali că licitațiile care sunt organizate de Primăria Bucureștiului au un singur beneficiar. Mă refer la toate achizițiile pentru mijloacele de transport în comun sunt firme turcești”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, într-un interviu acordat postului Antena 3, întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile locale, în contextul criticilor aduse primarului general Gabriela Firea.

El a precizat că sunt destule firme românești capabile să producă produse de calitate. Prin urmare, nu i se pare normal ca numai companiile turcești să câștige licitațiile organizate de Primăria Generală.

„În momentul în care industria românească nu are o ofertă care să fie competitivă, atunci sigur e logic să cumpăr de la o firmă străină. Dar în momentul în care există firme românești capabile să furnizeze produse de calitate, care sunt făcute sub licență străină, la standarde europene, aceste produse sunt deja utilizate în alte orașe. Mă refer la licitația de tramvai. Tramvaiele făcute în România sunt folosite la Cluj, Galați, Arad, Oradea. Sunt bune acolo. Au câștigat licitații pe bani europeni. Totul în regulă. Eh la București nu se poate”, a explicat Tăriceanu.

Acesta a adăugat că, în cazul în care Gabriela Firea va continua cu astfel de măsuri, atunci consilierii generali ai ALDE vor intra în opoziție în CGMB.

„O dată am zis cu autobuzele, competiție, concurență. A doua oară a fost o licitație pentru autobuze electrice. Câștigătoare o firmă turcească. Acum licitație pentru tramvaie, câștigată iar de o firmă turcească. Domnule, dar numai firme turcești? Altceva nu există? Eu cred că există o obligație a noastră de a susține firmele cu capital românesc. E un angajament politic pe care eu, dar nu numai eu, cu toții ni l-am luat. Dar el trebuie să se concretizeze. Am avertizat-o foarte clar (pe Gabriela Firea – n.r.) dacă va continua în acest fel, cu caiete de sarcini care sunt făcute în așa fel încât să nu permită participarea firmelor românești la licitație, noi gata, ne retragem majoritatea din Consiliul General. Putem să stăm foarte bine ca membri în Consiliu și în Opoziție. Nu ne deranjează lucrul acesta. Sunt lucruri pe care nu le pot tolera la infinit. O dată am zis «da, e o întâmplare, dar când același lucru se întâmplă de trei ori, nu mai e o întâmplare». Nu cred în astfel de coincidențe”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.