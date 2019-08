Calin Popescu Tariceanu Tariceanu nu se arunca sa intre din nou la guvernare: accepta inclusiv ideea alegerilor anticipate

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, că ALDE nu are ca „primă tentație” intrarea într-o altă formulă de guvernare, precizând că în cazul în care nu se poate forma o nouă majoritate parlamentară, atunci există varianta alegerilor anticipate, anunță MEDIAFAX.

„Vă spun sincer, nu am discutat aceste variante. Noi de abia am ieșit de la guvernare și nu am ieșit ca să intrăm neapărat într-o altă formulă. Și colegii mei și eu avem extrem de mari îndoieli în ceea ce privește competența și capacitatea celor care sunt astăzi liderii PNL de a asuma o guvernare eficientă și responsabilă. Ei au o mare problemă de credibilitate, începând cu domnul Orban și alte figuri care s-au dat în stambă, ca să folosesc o formulă mai clasică. Guvernarea până la urmă este un act de responsabilitate”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, luni la Antena 3, întrebat dacă ALDE ar intra într-o formulă de guvernare alături de PNL.

Liderul ALDE a adăugat că partidul său nu a primit o ofertă în sensul fomării unei noi construcții guvernamentale, iar formațiunea poate foarte bine să se limiteze la a fi în opoziție în Parlament.

„Eu nici nu știu ce va face președintele, dar aici ne dăm seama că dacă va trece moțiunea de cenzură, atunci va urma o perioadă de negocieri. Vă pot spune că prima tentație nu este să intrăm într-o altă formulă de guvernare. Nici nu am primit vreo ofertă, nici nu am la ce să răspund, dar nu aceasta este ceea ce ne dorim. Ceea ce pe mine mă interesează cel mai mult e proiectul politic denumit ALDE, adică reprezentarea liberalismului în România. Putem să facem foarte bine acest lucru din Parlament, de pe băncile opoziției, nu ne trebuie neapărat să intrăm într-o formulă de guvernare”, a explicat Tăriceanu.

Acesta a mai spus că nu trebuie să aparțină ALDE responsabilitatea creării unei majorități, precizând că se poate merge pe varianta alegerilor anticipate.

„Crearea unei noi majorități nu trebuie să fie neapărat responsabilitatea noastră. Trebuie să fie responsabilitatea președintelui de a gândi dacă se poate agrega o majoritate, a celor de la PNL eventual pot să discute să facă o punte cu PSD. Nu ar fi prima dată. Deci formule politice se găsesc. Dacă nu se găsește nicio formulă politică de creare a unei majorități, atunci rămâne cealaltă formulă și anume mergem la urne din nou, la alegeri anticipate. Nu e nicio tragedie. Sunt țări în care s-a întâmplat acest lucru. S-a mai întâmplat și la noi în trecut”, a conchis președintele ALDE.