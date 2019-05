Calin Popescu Tariceanu șterge pe jos cu Viorica Dancila: 'ALDE iși dorește un premier ALDE'

Călin Popescu Tăriceanu o critică pe Viorica Dăncilă pentru că nu a apelat la restructurarea Guvernului, și nu pentru remaniere, așa cum a făcut. Întrebat, la Realitatea TV, dacă Viorica Dăncilă e un premier pe placul său, Tăriceanu a replicat că și-ar dori un prim-ministru de la ALDE.

Totodată, șeful Senatului a explicat că nu va cere schimbarea Vioricăi Dăncilă în plin mandat.

”Nu (n.r. dacă este premierul dorit de ALDE). ALDE își dorește un premier ALDE. Nu are o misiune ușoare într-o țară frământată de disputele politice duse la extrem. Startul domniei sale nu a fost cel mai simplu pentru ea și cel mai reușit, dar a făcut progrese mari. Are un merit pentru succesul președinției României la Consiliul UE, nu e exclusiv, dar a contribuit. Nu schimba niciodată caii în mijlocul râului. Nu văd niciun motiv pentru care am putea să renunțăm la doamna Dăncilă, poate sunt câteva retușuri de făcut la nivelul echipei. Nu aș vrea să ajungă și la vorba mea că ar fi trebuit să ajungă la o restructurare, nu remaniere cum a făcut ea. E responsabilitatea premierului în alcătuirea Guvernului, nu a președintelui.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

