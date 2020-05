Calin Popescu-Tariceanu: Toți guvernanții au luat de la Cotroceni virusul aroganței

Liderul ALDE, Călin Popescu – Tăriceanu consideră că „Executivul Orban a căzut la un nou examen”, prin faptul că „i-a umilit pe românii care veneau acasă, i-a ținut la cozi de 8 sau 10 ore și a făcut din reîntoarcerea acasă un adevărat iad”. Liderul ALDE punctează că, până acum, guvernanții nu au dat nicio […] The post Călin Popescu-Tăriceanu: Toți guvernanții au luat de la Cotroceni virusul aroganței appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.