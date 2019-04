Calin Popescu Tariceanu: "Tot acest calvar astazi s-a incheiat si va pot spune ca este un calvar"

Calin Popescu Tariceanu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu a declarat in aceasta seara, la Antena 3, dupa ce a aflat ca a fost achitat de ICCJ, ca bucuria sa este umbrita de faptul ca multi alti romani aflati in aceeasi situatie nu si-au incheiat inca procesele in instanta. "O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea este partiala pentru ca, dupa avatarurile prin care am trecut incepand din 2015, purtat la Parchet, purtat in instanta, cu o presiune publica uriasa asupra mea, care sigur ca i-a afectat pe toti cei din jurul meu, incepand cu colegii de partid, cu cei care ma cunosc, prieteni... Am vazut cum s-au raportat unii oameni la situatia prin care am trecut, acuzatiile pe care le-am primit, nefon ...