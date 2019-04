Calin Popescu-Tariceanu: "Tudorel Toader a avut un rol important"

Calin Popescu Tariceanu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a vorbit in aceasta seara, la Antena 3, despre remanierea lui Tudorel Toader, subliniind ca acesta a facut mai multe lucruri in Justitie decat multi dintre predecesorii sai. Iata principalele sale declaratii: ”Cred ca a avut un rol important in demersul pe care noi, coalitia PSD-ALDE, l-am facut pentru a aduce Justitia la normalitate, pentru a rupe legaturile oculte, pentru a repune Justitia in normalitate. Niciun ministru nu a avut curajul sa ii clinteasca un fir de par lui Laura Codruta Kovesi. Sau cum a fost cererea de revocare a lui Augustin Lazar. Eu as interpreta ca sunt gesturi justificate si curajoase. E greu sa impaci pe toata lumea. S-a ...