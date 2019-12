Calin Popescu Tariceanu URECHEAZA Guvernul Orban: 'Asumarea repetata a raspunderii, nesanatoasa'

Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că ALDE nu va ezita să critice Guvernul Orban atunci când greșește, iar partidul are o poziție rațională, una loială cetățeanului. Asumarea repetată a răspunderii de către Executiv este nesănătoasă, mai consideră liderul formațiunii.

„Vreau să fac câteva precizări. Prima este că putem să avem o serie de poziții și atitudini pe care le exprimăm în termeni civilizați, dar nu înseamnă că ele sunt mai puțin serioase decât dacă am folosi epitete și calificative care sunt utilizate de multe ori pe centura politicii. Nu sunt mulțumit de ceea ce face Guvernul Orban în legătură cu asumarea răspunderii pe buget. În rest, avem niște oameni specialiști care au fost cooptați la nivelul doi și trei dar acest lucru nu înseamnă că facem parte din coaliția de guvernare. ALDE se situează pe o poziție rațională care este aceea a unei opoziții loiale, dar loiale cetățeanului. Adică nu vom ezita, așa cum am și făcut, să criticăm guvernul atunci când greșește. Cred că evitarea dezbaterii legii bugetului în Parlament este o mare greșeală. E un precedent periculos care se instalează, un precedent periculos pentru democrație, pentru sănătatea dezbaterii, pentru respectul față de instituția fundamentală a democrației care este Parlamentul”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat într-un interviu acordat Antena 3, dacă e mulțumit de activitatea Cabinetului Orban.

Președintele ALDE a mai spus că reducerea TVA de la 19 la 16% sau dublarea alocațiilor pentru copii sunt „populisme ieftine”. El a amintit despre ideea majorării cu 50% a salariilor pentru profesori, măsură căreia s-a opus și care ulterior nu a mai fost luată de următoarea guvernare, când a devenit Emil Boc premier.

„Nu vorbesc de ineditul situației în cei 30 de ani, pentru că nu ineditul este elementul esențial, ci faptul de a evita o dezbatere, sigur dificilă, recunosc, în legătură cu bugetul pentru că există spre acest final de an și mandat tendințe populiste, cum aș și văzut de altfel. Diminuarea TVA la 16%, dublarea alocațiilor. Acestea fac parte dintr-o gamă de populisme ieftine pe care România le-a mai exersat. Eu când eram premier m-am lovit de binecunoscuta solicitare care s-a transformat în lege – de majorare cu 50% a salariilor pentru profesori. M-am opus atunci. Am avut foarte mult de pierdut. Și ce s-a întâmplat ulterior? Nu numai că salariile nu au fost majorate de Guvernul Boc, dar Guvernul Boc, din cauza constrângerilor pe care le avea, a trebuit să taie din salarii și din pensii. Ca să vedem până unde merge populismul”, a explicat Tăriceanu.

Acesta a mai precizat că nu vede de ce ar forța Ludovic Orban o moțiune de cenzură care să ducă la organizarea alegerilor anticipate. Tăriceanu și-a exprimat speranța că Executivul nu își va mai asuma răspunderea pe alte măsuri legislative.

„Eu am văzut aceste speculații și atâta vreme cât guvernul poate să funcționeze și nu e amenințat, până acum, de nicio moțiune de cenzură nu văd de ce premierul ar forța soluția alegerilor anticipate. Sigur că această modalitate repetată a asumării răspunderii nu este una sănătoasă, pentru că ce spuneam, măcar ordonanțele de urgență vin în Parlament și se dezbat. Ele sunt amendate, ș.a.m.d. Parlamentul nu e scos din circuit, cum e cazul asumării răspunderii. Eu sper ca premierul acum, odată încheiată această etapă a asumării bugetului, să nu mai recurgă la această soluție, pentru că există riscul ca aceste demersuri repetate de asumare a răspunderii să se oprească la un moment dat sau să fie oprită cu o moțiune de cenzură. Chiar dacă există riscuri pentru căderea Guvernului”, a completat liderul ALDE.

Călin Popescu Tăriceanu a adăugat că este rezervat cu privire la o moțiune de cenzură, deoarece ar duce din nou la o criză politică, iar România nu mai are nevoie de acest lucru.

„Eu sunt foarte rezervat în a pleda pentru o moțiune de cenzură și am să vă spun de ce. Pentru că poate am experiența de om politic și îmi dau seama că o cădere a Guvernului este o criză politică și România nu are nevoie de crize politice repetate, mai ales că am avut una destul de recentă, la începutul acestei toamne. Însă nici Guvernul nu trebuie să întindă coarda”, a concluzionat Tăriceanu.