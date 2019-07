Calin Popescu Tariceanu va propune schimbarea din functie a ministrului de Externe, Teodor Melescanu

Calin Popescu Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, a anuntat ca luni, in sedinta pe care o va avea formatiunea politica pe care o reprezinta, va propune schimbarea din functie a ministrului de Externe. Schimbarea lui Teodor Melescanu ar veni in contextul opiniei publice nefavorabile. ”Maine voi propune inlocuirea din functie a ministrului de Externe. Cred ca perceptia creata ii afecteaza propria capacitate de lucru. Il apreciez personal, insa amandoi stim cat este de greu sa te lupti cu perceptia publica” a anuntat Calin Popescu-Tariceanu. Despre candidatura la alegerile prezidentiale ”Fara doar si poate. Impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru si ma indre ...