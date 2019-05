Calin Popescu Tariceanu vine cu EXPLICAȚII NOI - De ce a decis, de fapt, sa candideze la prezidențiale

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidenţiale din toamnă ar urma să fie luată după scrutinul europarlamentar, în urma unei analize atât în interiorul formaţiunii, cât şi în cadrul coaliţiei de guvernare.

"În ceea ce priveşte candidatura la prezidenţiale, am să vă dau un răspuns din ăla care ştiu că vă place, vă înnebuniţi după el - nici nu confirm, dar nici nu infirm, urmează ca, după alegerile pentru Parlamentul European, aşa cum am spus de nenumărate ori, să facem o analiză internă şi, sigur, şi în cadrul coaliţiei, pentru a hotărî pe ce drum mergem", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, duminică, la Giurgiu.

În timpul vizitei efectuate duminică la Giurgiu, membrii şi simpatizanţii ALDE au scandat de mai multe ori "Tăriceanu - preşedinte!".

Alegerile pentru Parlamentul European reprezintă un anumit test, într-o oarecare măsură, dar nu într-o măsură decisivă, a afirmat Tăriceanu.

"Vom integra mai multe considerente, printre care şi rezultatul de la alegerile europarlamentare, nici nu putem să îl desconsiderăm, dar nici nu poate să fie valoarea absolută de decizie, pe baza căruia să se ia decizia. Vom avea o discuţie cu cei de la PSD în acest sens. România are opţiuni diferite, unora le place ALDE, altora nu le place, la fel cu PSD, la fel cu PNL, asta este democraţia şi e foarte bine că este aşa. Ar fi groaznic să fie unanimităţi, că am trăit suficient în perioada unanimităţilor. Noi suntem un element cheie în asigurarea stabilităţii politice şi guvernamentale, plus că ne-am angajat printr-un program de guvernare la anumite obiective pe care vreau să le ducem la îndeplinire, pentru că oamenii, până la urmă, din disputa politică nu câştigă nimic, dar dacă anumite lucruri pe care le-am pus în program le ducem la bună îndeplinire sunt convins că oamenii vor aprecia. Altfel, nimeni nu-i perfect pe lumea asta, nici noi nu suntem perfecţi, nici partenerii noştri, cum nu sunt nici cei din Opoziţie", a punctat Tăriceanu.