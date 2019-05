Calin Popescu Tariceanu vrea un grup politic romanesc in Parlamentul European

Calin Popescu Tariceanu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a lansat o scrisoare deschisa catre sefii partidelor din Romania prin care spune ca isi doreste crearea unui grup politic romanesc in Parlamentul European. "Voi face un apel catre toate partidele politice pentru a intelege ca dincolo de disputele noastre partizane este mai important interesul national care trebuie sa ne conduca la ideea unei Romanii puternice capabile sa-si apere interesele in viitorul Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu: Cer electoratului sa boicoteze acest referendum De aceea, am redactat o scrisoare pe care astazi o voi trimite tuturor liderilor partidelor politice. (...) Le propun ca dupa alegerile din 26 ...