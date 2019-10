CALVARUL greu de imaginat al unui fost director de la o firma celebra din Iasi! Din cauza stresului, femeia a intrat in stare de inconstienta! Ce a urmat este INGROZITOR!

Augustina Busila aparate Spitalul de Recuperare Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In urma unui atac vascular cerebral, fostul director al unei companii de renume din Iasi a paralizat • Incidentul a avut repercusiuni grave asupra femeii • Intr-o fractiune de secunda, aceasta nu a mai putut vorbi, nu s-a mai putut misca • Dintr-o functie de conducere, a ajuns sa fie dependenta de oamenii din jurul ei • Stresul este principala cauza a acestor intamplari nefericite Fostul director comercial al ICS Alimentara S.A. a fost condamnat la suferinta in urma unui atac vascular cerebral (AVC) cauzat de stres. In timpul in care a fost director comercial al companiei mai sus mentionate, femeia era si distribuitor al produselor Herba ...