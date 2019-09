Calvarul unei tinere s-a incheiat dupa ce barbatul care o obliga sa se prostitueze a fost arestat

Tanara obligata sa se prostitueze google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat, in varsta de 26 de ani, din localitatea Cetat, judetul Olt, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat ca a obligat o tanara de 19 ani sa se prostitueze. Potrivit procurorilor DIICOT, barbatul a recrutat, determinat si exploatat sexual o femeie, pe raza municipiului Craiova. Tanara a fost tinuta captiva in locuinta barbatului din localitatea Cerat. Proxenetul este cunoscut si de autoritatile din Italia unde a fost implicat tot in actiuni de racolare a tinerelor in scopul de a le obliga sa faca prostitutie. Reconstituirea UCIDERII Luizei Melencu s-a incheiat: Unde a fost dus Gheorghe Dinca „Dupa aproximativ o saptamana, barbatul a transportat-o pe femeie ...