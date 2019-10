Camelia Bogdan, reactie dupa ce a obtinut la CAB anularea completurilor de 5 de la ICCJ: 'Hotararea nu produce efecte pentru trecut'

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, miercuri, 2 octombrie, să anuleze Hotărârea Colegiului de conducere a ÎCCJ nr. 2 din 3 ianuarie 2019 - aprobarea compunerii completelor de 5 judecători pentru anul 2019. Decizia a fost luată într-un proces deschis de Camelia Bogdan împotriva CSM. Decizia CAB nu este executorie şi nici definitivă, sentinţa finală urmând să fie dată de ÎCCJ.

Judecătoarea Camelia Bogdan consideră că decizia CAB este legală şi temeinică şi i se aplică doar ei. Însă de o eventuală rămânere definitivă a hotărârii ar putea să beneficieze şi alţii, printre care şi Liviu Dragnea.

"Decizia Curtii de Apel este legala si temeinica. De altfel, cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare in chestiunea imixtiunii CCR in activitatea ICCJ in ceea ce priveste compunerea completurilor de la ICCJ a fost declarata admisibila de CJUE. Prin decizia de astazi, Curtea de Apel Bucuresti a constat nelegalitatea imixtiunii CSM-Sectia pentru judecatori in activitatea ICCJ in materia alcaturii completurilor de 5 judecatori, dar si nelegalitatea aducerii la indeplinire a recomandarii CSM-sectia pentru judecatori de catre ICCJ.

Eu am solicitat sa se constate ca CCR nu este mai presus de Lege si ca in cauza sunt aplicabile valentele principiului QUOD NULLUM EST NULLUM PRODUCIT EFFECTUM.

Precizez ca hotararea nu produce efecte pentru trecut, fiind opozabila doar celor care au invocat illo tempore nelegala compunere a completurilor de C5 judecatori de la ICCJ, adica doar mie. Decizia imi va permite sa argumentez cu succes necesitatea anularii deciziilor nelegale pronuntate de completurile desemnate de ICCJ anul acesta in cauzele pendinte.

In ceea ce priveste dosarele disjunse, acestea au ca obiect anularea concursului de promovare la ICCJ pe considerente de lipsa a meritocratiei din procedura de evaluare, anularea concursului de alegere a inspectorului-sef Lucian Netejoru, anularea procedurii de solutionare a cererilor de aparare a reputatiei magistartilor si totodata excluderea din comisiile de evaluare/promovare a judecatorilor a lectorului universitar Daniel Nitu de la Universitatea Babes- Bolyai, colaborator al cabinetului avocatului domnului Ovidiu Tender, corolar publicarii unui articol in care sustine ca la noi este legal sa furi si sa treci averea pe numele altei persoane cu argumentul ca judecatorii care aplica confiscarea de la terti sunt pasibili de sanctiuni disciplinare", a declarat Camelia Bogdan pentru STIRIPESURSE.RO.