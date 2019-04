Camelia GAVRILA a pus bazele filialei IASI a Departamentului National pentru Educatie - FOTO

Camelia GAVRILA a pus bazele filialei IASI a Departamentului National pentru Educatie 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prof. dr. Camelia Gavrila, in calitatea sa de Presedinte al Departamentului pentru Educatie Nationala din cadrul PSD, a organizat la Iasi, in ziua de 13 aprilie 2019, o intalnire de lucru cu profesori si alti specialisti din domeniul invatamantului, membri ai partidului sau simpatizanti, precum si cu alti invitati – experti, metodisti, directori, profesionisti in educatie. Cei peste 100 de participanti au constituit o adevarata comunitate educationala cu valori si conceptii similare, fiind preocupati de evolutiile din domeniul educatiei, constienti de problemele si provocarile din sistem. Acestia au agreat constituirea unui ...