Camelia Gavrila, candidatul PSD la Primaria Iași: Redam orașului nostru siguranța unei administrații oneste și competente!

Deputatul Camelia Gavrilă, candidatul PSD la Primăria Municipiului Iași, anunță că își propune să pună STOP încremenirii Capitalei Moldovei ”în proiecte mărunte sau în țesătura de interese incerte, dirijată de Mihai Chirica” și să dea Startul ”evoluției și dezvoltării europene a orașului”.

Temele de campanie au fost prezentate azi de candidatul PSD alături de echipa PSD Iași în cadrul unei conferințe de presă:

”Astăzi a avut loc conferința de presă a echipei social-democrate în care am prezentat, alături de colegii de partid, reperele valorice, potențialul, dar și lacunele pe care, din nefericire, le are Iașul – cetate a culturii, a istoriei și educației de elită, loc de întâlnire a trecutului cu modernitatea, geneză a spiritualității și tradițiilor, spațiu de convergență a vârstelor și a valorilor tinere sau mature. Este cunoscut de mult faptul că acest oraș cu valențe cultural-istorice deosebite trebuie să iasă de sub mrejele unei administrații lipsite de viziune și transparență, instaurată de edilul Mihai Chirica.

Comunitatea noastră trebuie să meargă pe drumul european al dezvoltării și al marilor proiecte, luptând pentru a recupera decalajele cauzate de indiferența, mediocritatea și lipsa de implicare activă a primarului în funcție și a echipei sale. Iașul trebuie să își reconsolideze poziția de pol regional al Moldovei, iar asumarea de către mine a calității de candidat la Primărie, împreună cu o echipă de profesioniști care și-au demonstrat priceperea în activitățile desfășurate, reprezintă GARANȚIA schimbării și începutul unei administrații vizionare, creative, echilibrate, axată pe soluționarea problemelor comunității, redând orașului nostru demnitatea și anvergura câștigate de-a lungul timpului. Vorbim de oportunități ratate, de proiecte pierdute din neglijență, de instituții trecute în penumbră din cauza actualei administrații care, timp de patru ani, a vândut iluzia unor mari proiecte rămase doar la stadiul de scenarii.

Schimbarea se poate produce din septembrie, prin vot, când împreună cu echipa de consilieri voi pune bazele unei administrații transparente și deschise spre dialog, spre aspirațiile cetățenilor, spre premisele unei dezvoltări urbane moderne, de anvergură. Investițiile și proiectele de calibru înalt, demne de o capitală istorică a României, cum este orașul nostru, vor reprezenta fundamentul și esența muncii noastre la Primăria Municipiului Iași, canalizându-ne deopotrivă atenția pe atragerea de investiții, coroborat cu implementarea unor facilități care să ne ajute să păstrăm aici, în cetatea noastră, profesioniștii, absolvenții valoroși, tinerii specialiști, valorizând pregătirea, talentul și energia lor, ajutându-i, în final, să se simtă „acasă”.

Perioada de pre-campanie a luat sfârșit, iar în continuare ne așteaptă un parcurs dificil, ce îmi doresc să stea sub semnul dezbaterilor și al dialogului, o perioadă care să reliefeze cele mai bune idei și soluții pentru problemele Iașului, pentru dificultățile semnalate la întâlnirile din cartiere, mesaje ce au redat, de fapt, contrastele vieții urbane. Chiar dacă ne așteptăm la atacuri nefondate și blocaje venite din partea contracandidaților, cum s-a întâmplat constant până acum, vom merge pe drumul asumat, păstrând împreună cu echipa mea nivelul intelectual, de limbaj și moralitate a campaniei!

Am alături de mine o echipă determinată, echilibrată, onestă, ancorată în realitatea ieșeană, cu viziune și inițiativă, care își va lăsa substanțial amprenta asupra Iașului și va recupera decalajele sociale și economice care astăzi, din nefericire, apasă comunitatea noastră. Aduc în atenția cetățenilor principalele repere ale proiectului politic și administrativ modern, creativ și sustenabil pe care îl voi propune, iar acesta nu se va realiza fără atente analize de conținut, opinii ale cetățenilor, date, statistici, sondaje și focus grupuri. Parteneriatul cu președintele Consiliului Județean, Maricel Popa, abordarea sistemică a municipiului Iași și a zonei metropolitane, a județului în general, îmi conferă încrederea că vom trata solidar și eficient teme ca:

- Siguranța unei administrații competente, apropiată de cetățeni;

- Servicii publice eficiente;

- Infrastructură rutieră și transport public;

- Educație sub semnul excelenței și educație incluzivă;

- Instituții și servicii medicale de calitate;

- Dimensiuni culturale, artistice și spirituale asociate Iașului;

- Dezvoltare economică dinamică, cercetare și inovare, potențial turistic interesant.

La alegerile locale din luna septembrie 2020 vă invităm să spuneți STOP încremenirii Iașului în proiecte mărunte sau în țesătura de interese incerte, dirijată de Mihai Chirica, iar eu și echipa mea de profesioniști dăm STARTUL evoluției și dezvoltării europene a orașului nostru, care își poate regăsi astfel destinul ales și semnificațiile meritate deplin.”, susține Camelia Gavrilă, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților.