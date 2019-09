Camelia Gavrila: Daca voi fi ministru, vreau sa sustin Iasul, ducand mai departe programul de guvernare

Camelia Gavrila 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul iesean Camelia Gavrila a declarat astazi, referitor la propunerea pentru functia de ministru al Educatiei ca va sustine Iasul si invatamantul national, ducand mai departe programul de guvernare. "Suntem in zona unei propuneri. E un demers ce se afla in dezbatere. Avand in vedere contextul politic actual, in care lucrurile se schimba de la zi la zi, o iau ca pe o problema a viitorului. Este onorant pentru mine ca profesionist al educatiei, ca practician al educatiei si pentru scoala ieseana din care provin si de care sunt legata sufleteste. Nominalizarea Cameliei Gavrila ca ministru al Educatiei, trimisa in Parlamentul Romaniei de presedintele Klaus Iohannis Daca va fi sa fie, trebui ...