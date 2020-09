Camelia Gavrila – Un vot responsabil pentru un oraș deschis spre europenitate și dezvoltare

Intrarea mea în competiția electorală pentru Primăria Municipiului Iași reprezintă dorința de a reda comunității noastre anvergura culturală, economică, educațională și vocația marilor proiecte.

Modernizarea în spirit european presupune o viziune orientată spre dezvoltare complexă, spre transparență și dialog cu cetățenii, cu societatea civilă! Parcursul unei comunități spre un nivel superior, implicit spre un trai mai bun, se realizează prin analize temeinice, decizii manageriale curajoase, creative și vizionare. De aceea, este nevoie de expertiză profesională, tenacitate, știința de a construi echipe, deschidere spre viitor, capacitate de înțelegere, de pasiune și dedicare pentru o idee, pentru un proiect – acestea sunt datele de personalitate care mă definesc.

Anii dedicați activității de profesor, valențele pedagogice, competența științifică s-au completat cu expertiza administrativă asimilată în cadrul Consiliului Local Iași, în calitate de consilier local timp de 16 ani. La acestea se adaugă experiența parlamentară în care, prin procesul de legiferare, am susținut inițiative și proiecte legislative utile, valoroase în domeniile: educație, muncă, sănătate, cercetare științifică, politici de tineret.

Data de 27 septembrie reprezintă un moment decisiv pentru parcursul european al Iașului, pentru evoluția acestei comunități în sensul modernizării și creșterii calității vieții. Dumneavoastră, stimați ieșeni, sunteți cei care puteți, prin vot, să spuneți STOP administrației ineficiente și controversate a actualului primar, optând pentru o administrație competentă, dinamică și corectă, GARANTATĂ de viitorul primar Camelia Gavrilă, de echipa de social-democrați propuși pentru funcțiile de consilieri locali și de programul documentat și complex, propus comunității ieșene.

Vă invit să votați programul meu de guvernare locală: Am prezentat în fața dumneavoastră cel mai amplu, coerent și avizat program de guvernare, întocmit pe baza unei analize pertinente a stării de fapt cu care se confruntă Iașul, punând accent pe necesitatea de dezvoltare a orașului nostru și pe rezolvarea unor probleme grave, rămase nesoluționate în ultimii patru ani.

Consolidarea sistemului medical și educațional, prin intermediul investițiilor și al programelor de susținere a excelenței, descongestionarea traficului, realizarea de parcări și modernizarea transportului public, diminuarea poluării, realizarea de spații verzi și recreative sunt doar câteva dintre obiectivele asumate de mine. Programul meu administrativ prevede dezvoltarea Iașului ca hub economic al regiunii de Nord-Est, prin stimularea mediului antreprenorial și valorificarea ideilor creative și inovative. Proiectele propuse asigură accesul la învățământ de calitate pentru toții copiii din comunitate, prin realizarea de campusuri școlare europene, se vizează promovarea unor servicii medicale de cea mai bună calitate în spitale moderne, dotate cu aparatură de ultimă generație și cu medici competenți. Totodată, acest program cuprinde marile investiții pe care comunitatea le-a așteptat timp îndelungat, precum un stadion municipal, o sală polivalentă, un bazin olimpic, cel mai mare complex sportiv și parc de petrecere a timpului liber din regiune și un Muzeu al Satului Moldovenesc, o autogară modernă și în concordanță cu dimensiunea orașului, la care se adaugă multe alte proiecte care să stimuleze viața culturală și socială a Iașului. Mai mult, programul de guvernare locală prezintă riguros sumele necesare proiectelor propuse, liniile de finanțare și termene clare, ceea ce revalidează faptul că s-a pornit de la studii pertinente și o bună cunoaștere a dorințelor și nevoilor ieșenilor;

Am prezentat în fața dumneavoastră o echipă de profesioniști care și-au demonstrat competențele, capacitatea și expertiza în domeniile lor de activitate și care sunt integri din punct de vedere juridic și moral, specialiști în domeniile educație, management, economie, infrastructură, cultură etc. Am garanția că aceștia vor așeza interesele comunității pe primul loc, vor munci pentru dezvoltarea orașului, dincolo de practicile obscure care au umbrit Iașul în ultimii ani;

Am dovedit respect față de dumneavoastră și față de orașul meu de suflet prin campania onestă pe care am realizat-o, deși, nu de puține ori, am fost victima unor calomnii, acuze nefondate, campanii virulente și fără temei. Atenția mea a rămas orientată spre cunoașterea Iașului în profunzimea lui, a valențelor orașului aflat dincolo de zona centrală.

Pentru toate acestea vă încurajez să vă prezentați duminică, 27 septembrie, la vot și, împreună, să oprim administrația actuală, să depășim condiția unui oraș captiv între interese imobiliare, marcat de aglomerație, trafic, mediu poluat, spații verzi limitate, școli insuficiente, manifestări culturale valoroase rămase în proiect sau puțin finanțate.

Dumneavoastră scrieți viitorul orașului, iar eu, în calitate de candidat la funcția de primar, vă propun readucerea comunității ieșene pe drumul dezvoltării europene!