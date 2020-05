Camelia Potec, socata" si "bulversata" dupa ce Ministerul Sanatatii interzice accesul in bazine, iar presedintele deschide plajele

Presedinta Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca este "socata" si "bulversata" si ii vine sa planga deoarece Ministerul Sanatatii interzice in continuare sportivilor de performanta sa se antreneze in bazinele cu apa tratate cu clor din cauza pandemiei de coronavirus, in timp ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca de la 1 iunie se deschid plajele si implicit accesul tuturor oamenilor la mare.