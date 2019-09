Camera Deputaților a constatat desființarea grupului ALDE / Tariceanu a ramas fara grupuri parlamentare

Plenul Camerei Deputaților a luat act, miercuri, de desființarea grupului ALDE din Camera Deputaților. Președintele de ședință, Carmen Mihălcescu (PSD), a citit în plen demisiile a 5 deputați din grupul ALDE - Grațiela Gavrilescu, Ion Cupă, Mihai Niță, Ștefan Băișanu, Marian Cucșa - și a spus că în acest condiții se constată că grupul ALDE nu mai are numărul minim necesar de 10 deputati alesi pe lista partidului pentru a avea grup. Demisionarii nu au luat cuvântul și nu au anuntat cum vor proceda in continuare, astfel ca momentan raman neafiliati. Cei 5 deputati sunt contestatari ai lui Tăriceanu si Chitoiu in ALDE si desfiintarea grupului din Cameră vine după ce s-a desființat și grupul din Senat.

La Senat, Teodor Meleșcanu încearcă să rupă grupul ALDE și să facă un alt grup ieșit din influența lui Tăriceanu. Și la Camera Deputaților demisionarii vor încerca să atragă alți colegi să formeze un nou grup.