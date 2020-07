Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege iniţiat de UDMR care prevede organizarea alegerilor locale pe data de 27 septembrie şi a respins iniţiativa legislativă a Guvernului cu acelaşi obiect, potrivit news.ro.

Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru”, două voturi „împotriva” şi 36 de abţineri.

La iniţiativa de lege a Guvernului privind alegerile locale au fost 182 de voturi „pentru” respingere, 80 „împotrivă” şi 22 de abţineri.

Astfel, propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaţilor, în procedură de urgenţă, merge la promulgarea de către preşedintele României.

Deputaţii au respins,, în acelaşi plen, amendamentul USR care propunea organizarea alegerilor locale timp de două zile, respectiv 26 şi 27 septembrie.

La începutul plenului de miercuri, viceliderul deputaţilor PNL Gabriel Andronache a precizat că PSD ţine neapărat să respingă orice propunere legislativă a Guvernului.

„S-a dorit cu orice preţ ca Parlamentul să fie cel care stabileşte data alegerilor locale, după decizia CCR. Guvernul a procedat la adoptarea unui proiect de lege. Nici acest lucru nu a convenit majorităţii parlamentare şi ţine cu tot dinandinsul să respingă orice proiect de lege care vine de la Guvern. PNL va vota împotriva respingerii propunerii de lege a Guvernului”, a afirmat Andronache.

În replică, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a spus că foarte multe dintre articolele propuse în iniţiativa legislativă a Guvernului au fost preluate în proiectul de lege al UDMR.

„Dacă proiectul Guvernului, dintre care foarte multe articole au fost preluate în proiectul UDMR. Din punctul nostru de vedere, proiectul UDMR e mai complet. Dacă am discuta şi am avea orgolii la proiectul elaborat de Guvern, am avea o problemă de bicameralism, pentru că o parte din acele amendamente nu au fost dezbătute la Senat. Şi am avea o problemă de bicameralism. La acel proiect cu raport de adoptare, acolo cred că putem discuta despre amendamentele admise sau respinse”, a explicat Iordache.

Ce prevede proiectul privind alegerile locale iniţiat de UDMR

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un raport de admitere pentru proiect de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 iniţiat de UDMR.

Un alt amendament admis aparţine grupului parlamentar al PSD şi prevede că pentru activitatea desfăşurată în cadrul organismelor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă indemnizaţii mai mari după cum urmează:

- „150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare”. În varianta Senatului era vorba de suma de 100 de lei.

- „250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi preşedintele biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi membrii biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti”, potrivit noul amendament aprobat de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

În versiunea adoptată de Senat, suma era de 200 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi preşedintele biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru locţiitorii acestora, cât şi pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi cei din circumscripţia municipiului Bucureşti.

De asemenea, PSD a depus un amendament care a fost aprobat de comisia juridică Camerei Deputaţilor care prevede că suma de 200 de lei pe zi şi nu de 150 lei pe zi, cum era în varianta Senatului, „de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi pentru locţiitorii acestora”.

Şi personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central va primi 200 de lei pe zi şi nu 150 lei, cum era prevăzut în varianta proiectului de lege adoptat de Senat.

O altă modificare propusă şi adoptată de către Comisia juridică a Camerei Deputaţilor se referă la rambursarea cheltuielilor de campanie către partide.

„Prin derogare de la dispoziţiile art.48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterior are termenul pentru rambursarea de către Autoritatea Electorală Permanentă a sumelor aferente cheltuielilor efectuate pentru campania electorală la alegerile locale din anul 2020 este de 30 de zile de la depunerea documentelor de decontare”, arată amendamentul din raportul de adoptare.

Articolul 48, alin. (4) din Legea 334/2006, la care se face referire mai sus, prevede că: „În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor 26 naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector ale municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti”.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a păstrat neschimbată în raport şi prevederea că partidele vor putea folosi şi subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea campaniei electorale.

„La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile partidelor politice pentru campania electorală prevăzute la art. 30 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot proveni şi din sursa de finanţare prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, arată amendamentul social-democraţilor la proiectul de lege.

De asemenea, „În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare partid politic utilizează câte un cont bancar distinct”, conform unui alt amendament admis de Comisia juridică la raportul de adoptare pentru iniţiativa legislativă.

Un alt amendament păstrat neschimbat este cel care permite partidelor care nu au grupuri parlamentare să aibă reprezentanţi în secţiile de votare.

„În a treia etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completrează cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi electorale care au ca membri cel puţin 6 senatori sau 10 deputaţi”, arată amendamentul admis.