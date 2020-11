Camera Deputatilor adopta un proiect privind exonerarea de la rambursarea unor sume pentru unii clienti ai bancilor

Cristian Turcu, consilier judetean ALDE si consilierul personal al vicepresedintelui CJ Vaslui Dan Marian, si-a depus juramantul luni, 9 noiembrie. In 2010, Cristian Turcu a fost condamnat de Tribunalul Vaslui la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a racolat doua surori minore, pe care ulterior le-a vandut cu 1.000 de euro unui proxenet, in scopul exploatarii sexuale in Italia.