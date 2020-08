Camera Deputatilor: Personalul didactic medico-farmaceutic beneficiaza de o indemnizatie de 50% din salariul de baza

In spitale, ambulatorii sau in alte unitati, dupa caz, se pot desfasura activitati de invatamant medico-farmaceutic postliceal, universitar si postuniversitar, iar personalul medico-farmaceutic beneficiaza de o indemnizatie de 50% din salariul de baza al functiei de medic, medic stomatolog sau farmacist, au decis, marti, deputatii prin adoptarea unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.