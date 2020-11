Camera Deputatilor: Proiectul privind declararea in 4 iunie a Zilei Tratatului de la Trianon - adoptat; cererea presedintelui - respinsa

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul de lege privind declararea în 4 iunie a Zilei Tratatului de la Trianon, respingând cererea preşedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a acestui proiect. S-au înregistrat 175 voturi pentru, 23 împotrivă şi 85 de abţineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon şi prevede posibilitatea organizării, la nivel naţional şi local, de manifestări cultural-educative şi ştiinţifice consacrate conştientizării semnificaţiei şi importanţei acestui Tratat. În acest sens, autorităţile centrale şi locale, organizaţiile neguvernamentale şi reprezentanţii societăţii civile pot contribui la organizarea acţiunilor prin acordarea de sprijin material şi logistic. Totodată, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători. În 13 mai, Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul de lege şi l-a trimis preşedintelui pentru promulgarea legii. Preşedintele Iohannis a sesizat Curtea Constituţională, însă Curtea a respins obiecţiile de neconstituţionalitate. Ulterior, şeful statului a retrimis Parlamentului legea spre reexaminare. În motivarea cererii de reexaminare se arată că legea trimisă la promulgare a generat numeroase critici, atât din partea experţilor, cât şi a organizaţiilor neguvernamentale. "Reacţiile produse la nivelul societăţii civile, precum şi amploarea acestora au pus în evidenţă faptul că această lege, în forma adoptată de Parlament, nu a reprezentat rezultatul unui proces autentic şi consistent de consultare şi dezbatere publică", se mai arată în cerere. Preşedintele a considerat că se impune reanalizarea legii prin reluarea de către Parlament a întregului proces deliberativ asupra legii şi iniţierea unei largi analize şi consultări, în care sa fie implicaţi specialişti, istorici, cercetători, profesori, academicieni, instituţii de învăţământ, instituţii publice, reprezentanţi ai societăţii civile. Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: * Cameră/ Dispute la dezbaterile pe proiectul de lege privind declararea datei de 4 iunie ca Ziua Tratatului de la Trianon