Camera Deputatilor vrea sa cumpere 15 masini 4x4, de peste un milion de lei

Camera Deputatilor vrea sa cumpere, prin licitatie deschisa, 15 autoturisme 4x4, suma maxima pentru achizitie fiind de 1.136.974 lei, echivalentul a circa 240.000 de euro. Parcul auto al Camerei are 104 autovehicule, cumparate in anii 2005, 2013 si 2016, potrivit unui anunt publicat in SEAP.