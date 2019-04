Camera Lorzilor si Camera Comunelor au aprobat o motiune prin care obliga Guvernul May sa consulte Parlamentul in privinta amanarii Brexit

Camera Lorzilor şi Camera Comunelor au aprobat luni seară o moţiune prin care obligă Guvernul Theresa May să consulte Parlamentul de la Londra în ceea ce priveşte amânarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, şi să prevină producerea unui Brexit fără niciun acord, informează cotidianul The Financial Times.