Camera - motiune Educatie/ Monica Anisie: Scoala romaneasca e sub nivelul provocarilor generatiilor actuale de elevi

Şcoala românească este sub nivelul provocărilor cu care se confruntă generaţiile actuale de elevi şi a rămas captivă unor formule conservatoare, a afirmat luni ministrul Educaţiei, Monica Anisie, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea moţiunii simple intitulate "Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată", semnată de 93 de deputaţi de la Pro România şi PSD. "În aceşti 30 de ani de la Revoluţie, modernizarea şcolii româneşti nu a fost una reală şi consistentă. Excepţia o face anul 2011, care a fost marcat de apariţia primei legi a educaţiei menite a schimba profund sistemul educaţional. Dar şi această lege, la numai un an de la implementare, a fost modificată cum aţi ajuns la guvernare. Dumneavoastră puteţi să depuneţi câte moţiuni doriţi, dar nu îi scutiţi pe propriii miniştri care au gestionat cel mai mult şcoala românească în aceşti ani. Şcoala românească este sub nivelul provocărilor cu care se confruntă generaţiile actuale de elevi. Da, şcoala românească a rămas captivă unor formule conservatoare, unui sistem care nu pune accent pe abilităţile elevului, ci pe capacitatea de a înmagazina cunoştinţele şi de a le reda fără să fie învăţat cum să coreleze informaţiile între ele şi să le adapteze la realităţile lor", le-a spus ministrul semnatarilor moţiunii. Ea a admis că şcoala românească nu ajută copiii şi tinerii să afle cine sunt şi încotro se îndreaptă. "Sunt de acord că şcoala românească nu este o şcoală care să ajute copilul sau tânărul să afle cine este şi încotro va merge. Pot să fiu eu învinovăţită de asta? Sunt ministru de aproape şapte luni. Aş fi putut să rezolv în şapte luni ce nu au reuşit miniştrii dumneavoastră în toţi aceşti ani de mandat? (...) Am citit cu atenţie textul moţiunii. Chiar dacă pare desprins dintr-o comedie, voi păstra decenţa şi voi răspunde cu seriozitate acuzaţiilor dumneavoastră. (...) De ce oare şcoala românească nu a fost pregătită pentru învăţământul online? Unde sunt cele 2,2 miliarde de lei promise acum doi ani pentru achiziţionarea de tablete pentru elevii români?", a afirmat Monica Anisie. Ministrul Educaţiei a menţionat că prin Programul naţional "Şcoala de acasă" se alocă şi fonduri şi se vor achiziţiona şi dispozitive conectate la internet pentru cei aproximativ 250.000 de copii din mediile dezavantajate. "Sunteţi într-o gravă eroare. Există Programul naţional "Şcoala de acasă" prin care se alocă şi fonduri şi se vor achiziţiona şi dispozitive conectate la internet pentru cei aproximativ 250.000 de copii din mediile dezavantajate", a subliniat demnitarul. Camera Deputaţilor dezbate luni moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei şi Cercetării. Votul va fi dat miercuri.