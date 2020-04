Camera/Proiectul privind acordarea de facilitati fiscale persoanelor fizice sau juridice afectate de starea de urgenta - adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat, vineri, în şedinţă online, proiectul care prevede amânarea pentru 3 luni a plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de către operatorii comerciali afectaţi de starea de urgenţă şi, respectiv, a plăţii serviciilor de utilităţi de către persoanele fizice vulnerabile. S-au înregistrat 243 voturi ''pentru'', 81 ''împotrivă'' şi 3 abţineri. Proiectul iniţiat de PSD are ca obiect de reglementare acordarea unor facilităţi fiscale, amânare şi reeşalonare de plăţi angajatorilor operatori economici, angajaţilor acestora, precum şi persoanelor fizice de pe teritoriul României. La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau ale cărui venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, se amână virarea contribuţiilor de asigurări sociale calculate şi reţinute de angajator aferente veniturilor din salarii şi veniturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar şi a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020, prevede textul adoptat. Virarea contribuţiei de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eşalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilităţii, în proporţie de 50% din volumul total scadent. Aceste facilităţi se vor acorda sub condiţia păstrării valabilităţii contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Contribuabilii operatori economici nu vor plăti dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuţiilor este amânată. Proiectul mai prevede că la cererea beneficiarului, persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autorităţile competente, pe perioada stării de urgenţă, sau a operatorului economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare, se amână la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV, cu excepţia serviciilor de voce şi date mobile. La expirarea perioadei de 3 luni, beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente, eşalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Pentru acoperirea echivalentului sumelor afectate de aceste măsuri, Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţia furnizorilor de utilităţi, prin Trezoreria Statului, credite de trezorerie cu dobânda zero pentru o perioadă de până la 18 luni. Ministerul Finanţelor Publice va garanta linii de creditare pentru furnizorii de utilităţi afectaţi de aceste măsuri pentru o perioadă de până la 18 luni. La expirarea perioadei, furnizorii de utilităţi plătesc sumele scadente, eşalonat, pe perioada menţionată, pe măsura încasării contravalorii facturilor de la beneficiari. Guvernul României defineşte până la data de 1 mai 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează şi pune în funcţiune o schemă de ajutor pentru aceştia. Proiectul a fost criticat de PNL şi susţinut de PSD, Pro România, USR, PMP şi UDMR. Camera Deputaţilor este for decizional pe acest proiect. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)