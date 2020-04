Camera/ Proiectul referitor la somajul tehnic - adoptat

Camera Deputaţilor a adoptat vineri, în şedinţă online, proiectul de lege care prevede că, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau stării de asediu în România, salariaţii trimişi în şomaj tehnic vor putea beneficia de o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. S-au înregistrat 303 voturi ''pentru'', unul ''împotrivă'' şi 23 abţineri. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială este iniţiat de mai mulţi parlamentari PSD. Comisia pentru muncă a făcut mai multe amendamente la acest proiect, faţă de varianta Senatului, propuneri care au fost acceptate de plenul Camerei. "În cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art. 93 alin.(1) din Constituţia României, republicată, salariaţii afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz", prevede textul adoptat de deputaţi. "În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat". De asemenea, în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta să nu beneficieze de indemnizaţia de şomaj tehnic, iar în cazul în care toate contractele sunt suspendate, să beneficieze de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. Conform altor articole adoptate, indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii. Angajatorii care beneficiază de prevederile prezentei legi nu pot desfiinţa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate ca urmare a stării de urgenţă pe o perioadă cel puţin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de şomaj. Alte texte adoptate prevăd că, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poşta electronică, la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului Muncii şi Protecţiei sociale. Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documente. Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale. Plata sumei se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social. Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar plata indemnizaţiei se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a acestor sume, mai prevede textul. La dezbaterile generale, toate partidele au anunţat că susţin proiectul. Deputatul PSD Adrian Solomon a spus că proiectul preia în mare parte prevederile ordonanţei nr. 28 din 2009 şi este un text îmbunătăţit după apariţia OUG 32 din 2020, emisă de Cabinetul Orban. "Dacă Guvernul ar fi fost puţin mai atent în momentul elaborării OUG 30/2020 nu ar fi fost nevoie de OUG 32/2020. (...) Proiectul propus reglementează pentru viitor situaţiile excepţionale, fără să fie nevoie de ordonanţe de urgenţă făcute pe picior, după cum am văzut. (...) Se introduce o interdicţie de desfiinţare a locurilor de muncă după trecerea perioadei de şomaj tehnic. Iniţiativa PSD este una cerută de toţi partenerii sociali, este o iniţiativă bună", a arătat Solomon. Deputatul PNL Mara Calista a anunţat că liberalii susţin acest proiect. "Nu pot să nu felicit Guvernul României că într-o situaţie de criză a reuşit să aducă în atenţia cetăţenilor două OUG care reglementează situaţia şomajului tehnic. E o situaţie nouă şi a trebuit să fie făcute modificări. (...) Angajatorul şi angajatul nu trebuie să aibă de suferit. PNL a apreciat faptul că domnul Solomon a preluat o parte din amendamentele existente în OUG 32, trebuie să lucrăm toţi pentru cetăţenii României. PNL va vota pentru acest proiect pentru că reglementează o serie de acţiuni pe care statul român trebuie să le ia pe viitor într-o situaţie de urgenţă", a precizat Mara Calista. Deputatul USR Cristian Seidler a afirmat că proiectul iniţial era populist, dar a fost corectat în comisie. "Măsura cuprinsă în proiect referitoare la păstrarea locurilor de muncă dincolo de această perioadă de criză i-ar putea pune pe angajatori în situaţie dificilă în condiţiile în care economia nu-şi va reveni în proporţie de sută la sută imediat după perioada de criză", a apreciat Seidler. Deputatul Pro România Cătălin Nechifor a spus că Pro România susţine necondiţionat acest proiect, menţionând că este nevoie de el, în condiţiile în care Guvernul a bulversat în primele zile această zonă a şomajului tehnic, venind cu "reglementări confuze şi nimeni nu mai ştia nimic". Deputatul UDMR Andrea Csep a arătat că UDMR sprijină proiectul, considerând că aceste prevederi sunt necesare. Şi deputatul PMP Petru Movilă a precizat că PMP susţine iniţiativa pentru că "aduce o gură de oxigen" beneficiarilor, menţionând însă că a identificat unele prevederi care puteau fi îmbunătăţite. Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)