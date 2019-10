Camera Reprezentantilor din SUA a recunoscut genocidul armean. Turcia protesteaza si il convoaca pe ambasadorul american la Ankara

Camera Reprezentantilor Statelor Unite a recunoscut in mod oficial "genocidul armean", intr-un vot simbolic fara precedent care a provocat furia Turciei, in contextul in care relatiile americano-turce sunt supuse deja unor incercari dure. Mai mult, Turcia l-a convocat, miercuri, pe ambasadorul american la Ankara, in semn de protest.