Camerele Parlamentului s-au reunit. Se citește moțiunea de cenzura

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit, miercuri după-amiază, în ședință, pentru citirea moțiunii de cenzură. Și-au înregistrat prezența 392 de parlamentari. Viorica Dăncilă nu se află în sală. Opoziția propune modificarea programului de lucru astfel încât moțiunea de cenzură să fie dezbătută și votată luni, la ora 16.00 și nu sâmbătă, așa cum s-a stabilit.