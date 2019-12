Camerele reunite, trei ședințe pe cele trei proiecte asumate de Guvernul Orban: Legea bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si modificarea OUG 114.

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune, pentru angajarea răspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban: bugetul de stat pe 2020, bugetul asigurărilor sociale de stat şi modificarea OUG 114/2018. Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, parlamentarii pot depune amendamente la aceste proiecte de lege până The post Camerele reunite, trei ședințe pe cele trei proiecte asumate de Guvernul Orban: Legea bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi modificarea OUG 114. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.