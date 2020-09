Camora trebuie sa-si termine problemele pe care le are juridic si daca va continua evolutiile bune poate va fi convocat la nationala, spune Radoi

Selecţionerul Mirel Rădoi i-a răspuns, marţi, antrenorului CFR Cluj, Dan Petrescu, după ce acesta a afirmat că bucuria "tricolorilor" după meciul cu Austria a fost nejustificată. De asemenea, Rădoi a vorbit şi despre posibila prezenţă al lui Mario Camora la echipa naţională, potrivit news.ro.

"Eu nu pot să-i răspund unui coleg, unui antrenor foarte bun, care e garanţia succesului în România. Asta e ideea noastră, asta nu înseamnă că trebuie să preluăm ce fac alţi antrenori, cum tratează atmosferă. Partidele nu pot fi numite amicale, din moment ce noi suntem la barajul pentru EURO datorită Ligii Naţiunilor. Nu cred că cineva şi-a permis să spună că CFR a fost mai bună decât Rennes, decât Lazio. Toată lumea s-a referit la acea comparaţie dintre CFR şi Floriana. La mijlocul terenului ei îi aveau pe Sabitzer, Lainer, Ulmer... Eu n-am încercat să supraevaluez echipa lor, am încercat să fiu corect, la fel cum am încercat şi după tragerea la sorţi, dar nu putem compara Austria cu Floriana", a declarat Mirel Rădoi, la ProX.

Dan Petrescu a afirmat că bucuria jucătorilor de după victoria cu Austria este nejustificată. "Au fost două meciuri bune, două meciuri cu echipe... nu ştiu, eu nu văd Austria echipă mai bună. Eu dacă zic că Sevilla, Lazio sau Rennes sunt mai bune decât CFR, mă face toată lumea praf prin presă. Când Rădoi a zis că Austria e mai bună decât România, toţi specialiştii au fost de acord. De ce? Deci, ce să mai zic? Echipa a arătat bine în ambele meciuri. Meritau 6 puncte, şi cu Irlanda de Nord au jucat foarte bine, numai portarul lor şi ghinionul au făcut să nu câştigăm, iar cu Austria, la fel, echipa a arătat un joc bun şi merita victoria. Dar pentru mine sunt două jocuri amicale. Nu ştiu ce am câştigat. Pe mine m-a surprins felul în care s-au bucurat băieţii după meci. Au început să cânte după ce au câştigat un meci amical cu Austria. Ar trebui să câştigăm cu Islanda şi Bulgaria, să ne calificăm la Europene şi după aia să ne bucurăm. Deocamdată n-am realizat nimic. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ şi să muncim mult mai mult decât am făcut-o până acum", afirmase Dan Petrescu.

Mirel Rădoi a vorbit şi despre posibila convocare a lui Mario Camora la echipa naţională. "El trebuie să îşi termine toate problemele pe care le are juridic şi dacă va continua evoluţiile bune la echipa de club poate va fi convocat. Am văzut că a început să cante imnul, mie nu imi plac lucrurile astea. Mie imi plac lucrurile mult mai serioase. El ca să poată face parte din grupul asta trebuie să joace la fel de bine ca până acum. Altfel, că este ofensiv, defensiv, că are personalitate, nu conteaza. Trebuie să continue evoluţiile bune", a spus Mirel Rădoi.

Selecţionerul a menţionat că Alexandru Mitriţă nu poate fi convocat pentru meciul cu Islanda, deoarece dacă va veni din SUA, va intra în izolare.

Rădoi îl consideră pe Ianis Hagi decarul naţionalei. "Dacă noi nu am câştigat cu Irlanda de Nord nu înseamnă că e vina lui Ianis. E în continuare un jucător important pentru naţională. Noi ştim cine a fost Gică Hagi şi ne aşteptăm la Ianis să fie la fel. Sunt şi alţi jucători. Dacă în toate cele 11 partide el a jucat pe poziţie de număr 10, eu îmi cer scuze. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, eu îl văd pe Ianis număr 10, de asta l-am şi folosit acolo. Va veni vremea când Ianis va aduce şi reuşite la echipa naţională. La Euro ne-a ajutat cu naţionala de tineret. Aia este vârsta lui, va fi destul de senior pentru a fi decarul echipei naţionale. Când vorbim de prezent, noi trebuie să clădim ceva. Am spus de când eram la tineret că este un prag pe care trebuie să îl treacă, dar nu pot să îl treacă imediat. Noi acum trebuie să clădim o echipa. Dacă noi vom incerca direct să îi integrăm se poate întampla ce s-a întâmplat la ultima partidă cu Spania", a precizat selecţionerul.