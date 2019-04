Campania Da viata din viata ta! Doneaza sange!“. 50 de angajati ai Primariei Constanta au donat sange

50 de angajați ai Primăriei Municipiului Constanța au donat astăzi sânge în cadrul campaniei demarate împreună cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine: „Dă viață din viață ta! Donează sânge!“La fiecare trei secunde, unul dintre noi este în pericol și are nevoie să primească sânge așa că este momentul să fim conștienți de importanța acestui gest pe care fiecare îl putem face măcar o dată pe an. Din păcate însă, statisticile arată că sub 2% dintre români donează, asta în timp ce media europeană este de 6%.Nevoia de sânge există în fiecare zi, iar printr-o simplă donare pot fi salvate trei vieți. Haideți să fim solidari. Nu doare, nu ne slăbește, ba din contră, studiile arată că cei care donează cu regularitate prezintă un risc redus de a dezvolta boli grave. Sângele este împrospătat, iar imunitatea organismului crește.Pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani (pentru prima donare - 18-60 de ani în funcție de evaluarea medicală), cu greutatea de peste 50 kg (în funcție de înălțime, constituție), care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HiV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă, etc.Persoanele cu vârsta de peste 50 de ani sunt rugate să prezinte o adeverință eliberată de medicul de familie, din care să reiasă că nu sunt luate în evidență cu boli de inimă, neurologice sau alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge. Este interzis consumul de băuturi alcoolice cu 3 zile înainte de donarea propriu-zisă. În ziua donării se recomandă un mic dejun ușor (sandwich-uri, fructe, lactate) și minimum 500 ml de lichide.Persoanele care efectuează o donare completă (450 ml sânge) beneficiază la cerere de: 7 tichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, elevi, studenți și militari, decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.Sursă foto: Primaria Municipiului Constanța