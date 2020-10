Campania de donare de sange a Rompetrol a strans 44 de mii de donatori

“Pandemia continua să ne impună distanțare fizică, dar rămânem împreună solidari și responsabili. Grupul KMG International a susținut cadrele medicale și autoritățile în lupta împotriva pandemiei, iar prin această campanie am îndemnat și la implicare individuală, de la angajații noștri către toți membrii comunității, pentru a merge și dona sânge într-o perioadă în care criza din domeniul sănătății are mai multe valențe. Noi am mulțumit simbolic donatorilor pentru gestul lor de mare noblețe, prin oferirea unor vouchere la centrele de transfuzii din țară în baza cărora putea ridica în mod gratuit produse din benzinăriile Rompetrol hei.”– Iskander Abdibaitov, Chief Officer Corporate Development.