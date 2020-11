Campania electorala a facut PRAPAD in Secret Service: 130 de agenți s-au infectat sau sunt in carantina

Indragita formatie de rock "Trooper" si-a serbat 15 de ani de la infiintare printr-un eveniment online, live de la "Hard Rock Cafe". Initial, concertul trebuia sa aiba loc la Arenele Romane, la finalul lunii octombrie, o intalnire fata in fata cu publicul deosebit care i-a fost mereu aproape trupei, insa conditiile impuse de pandemie au facut ca gașca de rockeri sa aleaga virtualul in locul realului, cu promisiunea pentru fani ca atunci cand se va putea va avea loc si un "Trooper 25 Reloaded".

Principalul expert american in boli infectioase, Anthony Fauci, a declarat ca nu a avut contacte cu echipa de tranzitie a presedintelui ales Joe Biden si nu vede niciun motiv de a nu mai colabora cu administratia presedintelui in exercitiu Donald Trump intr-un moment cand sunt atatea de facut in combaterea unei pandemii care se agraveaza.