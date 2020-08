Campania electorala nu a inceput, dar s-a ajuns deja la amenințari și vandalizari

Ziarul Liberatea publică un material în care prezintă fotografii înfățișând violența care se manifestă în anumite locuri în campania electorală – corturi rupte, afișe tăiate, sedii de partid incendiate și amenințări cu moartea. USR: „intimidări în stil mafiot în județul Constanța” Alianța USR – PLUS a făcut public un incident petrecut în comuna Poarta Albă, […] The post Campania electorală nu a început, dar s-a ajuns deja la amenințări și vandalizări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.