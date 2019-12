Campania Hotii iti invadeaza intimitatea. Ce scop are. Ce se recomanda cetatenilor (video)

Asigură-te că ai încuiat ușa, chiar și când ești în casă;

Montează o încuietoare de calitate;

Montează un sistem de alarmă;

Nu transmite informații personale pe rețelele de socializare

Astăzi, 11 decembrie, a avut loc lansarea Campaniei „Hoții îți invadează intimitatea” care are ca scop conştientizarea cu privire la rolul şi importanţa măsurilor preventive în protejarea bunurilor din locuinţe.Abordarea acestui tip de criminalitate reprezintă o constantă a intervenţiilor preventive întreprinse de Poliţia Română, în cadrul fiecărui demers promovându-se, prin modalităţi inedite şi de impact, informaţiile destinate reducerii gradului de vulnerabilitate.Noutatea campaniei din acest an, derulată în parteneriat cu Feroneria Prod, constă în utilizarea unei tehnologii de ultimă generaţie, de interes pentru majoritatea categoriilor de beneficiari, care îi expune pe aceştia unei experienţe virtuale ce are corespondent în realitate.Astfel, cetăţenii se pot transpune în martori la un furt din locuinţă, având ocazia să înţeleagă modul de acţiune al infractorilor. Aceste interacţiuni vor fi completate de discuţii cu poliştii specializaţi în prevenirea criminalităţii, care vor transmite recomandări adecvate pentru contracararea activităţii hoţilor.Conform agendei, în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, la nivel naţional se vor difuza spoturi audio și video tematice, vor avea loc întâlniri cu grupuri ţintă şi distribuiri de materiale informative.Aşa cum vom face şi pe timpul derulării campaniei, recomandăm fiecărui cetăţean în parte:Sursa video: Poliția Română