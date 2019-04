Campanie de constientizare a CFR dupa ce 15 oameni au murit electrocutati pe calea ferata: Selfie-ul pe tren ucide! (Video)

CFR SA a lansat o campanie online de constientizare a pericolului de pe calea ferata, atragand atentia, in special tinerilor, ca se expun pericolului de electrocutare atunci cand se urca pe vagoane sau locomotive pentru a-si face selfie-uri. Reprezentantii companiei spun ca, in ultimii ani, 41 de persoane au fost ranite grav in acest mod, iar 15 au murit.