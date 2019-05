Campanie de informare si prevenire a  fenomenului Bullying la Colegiul National „Mihai Eminescu” din Iasi

Colegiul National Mihai Eminescu din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In saptamana 6-10 Mai, campania Asociatiei ROR -IMPACT-Stop Bullying! va fi prezenta la Colegiul National „Mihai Eminescu” din Iasi . In parteneriat cu I.S.J. Iasi si I.P.J. Iasi, campania de informare si prevenire a fenomenului Bullying, se adreseaza elevilor, parintilor acestora si profesorilor. Echipa Asociatiei ROR este formata din: •Psiholog •Avocat •Agent de Politie ( din cadrul I.P.J. Iasi) •Jurnalist Programul activitatilor cuprinde prezentari, discutii cu elevii si profesorii, consiliere si se adreseaza elevilor de gimnaziu si de liceu. In perioada 6-7 mai sunt organizate intalnirile cu clasele de gimnaziu, iar in pe ...