Campanie de informare si recrutare a candidatilor pentru admiterea in anul 2019 in institutiile de invatamant ce formeaza personal pentru sistemul administratiei penitenciare

In perioada 17-31 mai 2019, angajati ai Penitenciarului Iasi desfasoara campania de informare a candidatilor pentru concursul de admitere in institutiile de invatamant superior si postliceal ce scolarizeaza personal pentru sistemul administratiei penitenciare. Campania de informare este adresata elevilor aflati in ultimul an de liceu si absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat in scopul cresterii interesului pentru o cariera profesionala de ofiter sau agent in sistemul administratiei penitenciare. Institutiile de invatamant ce formeaza personal pentru sistemul administratiei penitenciare sunt: Universitatea Nationala de Aparare „Carol l", Academia Nationala de Informatii ...