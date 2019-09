Campanie de prevenire in parcul Tabacariei din Constanta. Politistii pregatesc elevii, parintii si profesorii pentru noul an scolar (Galerie foto)

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității și cei din cadrul Serviciului Rutier Constanța desfășoară astăzi, în parcul Tăbăcăriei, o campanie de prevenire care are loc la nivel naţional, sub motto-ul ,,10 pentru siguranță!".Scopul activității este pregătirea elevilor, părinţilor şi a profesorilor pentru noul an şcolar.În acest context, polițiștii au oferit copiilor materiale informativ-preventive, conținând sfaturi cu privire la regulile de conduită pe care toți elevii ar trebui să le urmeze, astfel încât să stea cât mai departe de evenimentele neplăcute.Activitățile preventive au fost susținute și completate de reprezentanți ai I.J.J. Constanța, I.S.U. Constanța, ANITP Constanța, CPECA Constanța și Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța, care, la rândul lor, au promovat sfaturi și recomandări referitoare la prevenirea delincvenței juvenile și victimizarea minorilor.În contextul deschiderii noului an școlar, reprezentanții armelor M.A.I. sunt alături de cei mici și le transmit pe această cale tuturor elevilor un an școlar cu multe reușite și provocări depășite cu succes!Sursă foto: IPJ Constanța