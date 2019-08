Campanie de testare și informare, organizata la Iași cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Hepatitelor Virale

România și-a asumat țelul global al Organizației Mondiale a Sănătății, de eradicare a hepatitelor virale până în 2030, depunând eforturi susținute la toate nivelurile sistemului de sănătate pentru diagnosticarea și tratarea persoanelor cu hepatite virale. În acest context, Asociația Echitate în Sănătate (AES), împreună cu medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, a organizat The post Campanie de testare și informare, organizată la Iași cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.