Campanie DLEP Iasi: Sunt vizati elevii si studentii - FOTO

Incepand de luni, 23 septembrie, Serviciul de Evidenta a Persoanelor din cadrul Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor (DLEP) Iasi demareaza actiunea de punere in legalitate a elevilor si studentilor cazati in caminele liceelor si universitatilor iesene. Reprezentantii DLEP recomanda elevilor si studentilor sa astepte venirea statiei mobile a directiei la camin, nefiind necesara prezenta la sediul institutiei. Concret, reprezentantii DLEP se vor deplasa in 56 de unitati de cazare, iar depunerea cererii si eliberarea vizei de resedinta vor fi facute prin intermediul administratorilor de camine. Stabilirea resedintei este gratuita pentru elevi si studenti. Pentru informatii suplimentare DLEP ...