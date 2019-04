Campanie realizata cu ocazia ''Scoala altfel'' in scolile din Iasi

Asociatia ROR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In saptamana ''Scoala altfel'', Asociatia ROR va organiza campania: Impact-Stop Bullyng. Campania se va desfasura in urmatoarele unitati scolare: Colegiul National, Palatul Copiilor, Scoala Gimnaziala Oteleni si Liceul cu Program Sportiv din Iasi. Echipa formata din psihologi, psihoterapeuti, avocati, juristi, procuror, judecator, agenti de politie sin cadrul IPJ Iasi, dar si din jurnalisti, s-a intalnit pana acum cu aproximativ 1300 de elevi. La aceste activitati participa si profesori. In perioada imediat urmatoare echipa se va intalni si cu parintii elevilor care au participat la aceasta campanie de informare si prevenire a fenomenului Bullyng. In luna mai, asociatia ROR isi vor desfas ...