Campanie umanitara - Trei parohii din Capitala doneaza 17.000 lei pentru Sara Nukina

Parohiile Parcul Călărași, Mărcuța și Andronache din Protoieria Sector 2 a Capitalei au strâns 17.000 lei pentru tratamentul adolescentei Sara Nukina, afectată de o tumoare pe creier. Anunțul a fost făcut miercuri de Părintele Mihai Cristian Popescu, protoiereul Protopopiatului Sector 2 din București, notează Basilica.ro.

„Sara Nukina a participat la mai multe evenimente socio-culturale organizate în parohiile din protopopiatul nostru. Cânta des la Sf. Liturghie. O vedeam numai în port popular îmbrăcată”, a precizat părintele protopop. „Nu am vrut neapărat să facem publică această acțiune, dar ne-am gândit că este important să se știe, deoarece îi poate încuraja și pe alții să doneze”, a adăugat el.

Radio Trinitas, prin Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveștilor”, a inițiat o campanie de sprijin pentru adolescentă. La aceasta a răspuns și Părintele Patriarh Daniel, printr-o donație de 10.000 de lei. „Dacă ea a ajutat ca voluntar atât de mulți oameni, acum este rândul nostru să o ajutăm pe Sara”, a declarat Patriarhul României pentru Radio Trinitas.

Sara a fost diagnosticată cu o tumoră infiltrativă de trunchi cerebral care este inoperabilă și necesită cel mai bun tratament oncologic. În prezent se află la Spitalul AKH din Viena. Numai prima etapă a tratamentului costă 50.000 de euro.

Sâmbătă a fost ziua de naștere a Sarei. Tânăra a împlinit 16 ani, iar pagina ei de Facebook s-a umplut cu mesaje de solidaritate de la colegii de liceu și de la cunoscuți din România și Japonia. A fost creată și pagina de Facebook There is hope for Sara.

Pentru donații

Beneficiar: NUKINA NOBUYUKI

RO98BTRL0430420AK76718XX (EURO)

RO05BTRLGBPCRT00K7671801 (GBP)

RO57BTRL0430120AK76718XX (RON)

Swift/Bic code: BTRLRO22

Detalii plată: Pentru Sara

Banca: Banca Transilvania, Sucursala Victoria

Adresa băncii: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 6, sector 1, București, ROMANIA

Telefonul băncii: 0040 754 035 370

Cont Revolut: GB97 REVO 0099 7067 9180 21

Telefon asociat: 0040752 237 170 (Nukina Nobuyuki)