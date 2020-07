Campioana cu suflet de poeta: Fosta gimnasta Malina Milea, la primul ei volum de versuri. Iesit de sub tipar la ceas aniversar!

Surorile gemene Mălina și Iulia Milea au fost campioane la gimnastică și au și înclinații artistice.

Mălina e componentă a unei trupe de dans, dar compune și versuri.

În 2019, tânăra a participat cu succes la Concursul Național de Talente „Liga Campionilor“.



Surorile gemene din Constanța Mălina și Iulia Milea, foste gimnaste, și-au serbat ziua de naștere, împlinind 21 de ani. Pentru Mălina, cel mai frumos cadou primit cu ocazia acestui moment fericit a fost volumul ei de versuri de debut, cartea văzând lumina tiparului special în această zi.

Experiența de la lotul de gimnastică, pusă pe hârtie

Face parte din trupa de dans „Cabaret Prestige“



Doina care alină dorul

„Iubirea schimbă tot“

Campionatul Național cu trei medalii de aur

Suflet sensibil, cu înclinații artistice și literare, Mălina a reușit în sfârșit să-și împlinească visul, acela de a-și grupa într-un volum creațiile sale poetice, la care a lucrat cu pasiune și dorință. Volumul se numește „Din suflet“ și e compus din 54 de poezii. Fosta gimnastă speră ca săptămâna viitoare să aibă loc și lansarea cărții, prezentarea ei într-un cadru mai larg, iar până atunci își dorește să mai aducă unele îmbunătățiri la volum, pentru că exemplarul a fost scos cumva pe fugă, în grabă, astfel încât să fie gata de ziua Mălinei. Cel care i-a făcut plăcuta surpriză a fost pietenul acesteia. „Cel mai frumos cadou... Un vis s-a împlinit! Primul meu volum de poezii este aici, din sufletul unui om important! Te iubesc!“, a fost răspunsel fostei gimnaste.„Mă bucur foarte mult că a ieșit volumul. Îmi doream de mult timp aceasta. Sunt poezii romantice, din trecutul meu, de dor, melancolice. De regulă, scriu când sunt foarte încărcată emoțional. Fiecare poezie din volum are câte o imagine ce reprezintă creația respectivă“, a declarat Mălina Milea. „Ce a mai rămas“, „Dor“, „Război“, „Iubire“, „O simplă amăgire“, „Lacrimi“, „Tu“, „Rătăcită“, „Fericire“, „Eternitate“, „Amintire“ sau „Anotimp“, sunt câteva dintre poeziile Mălinei, care a postat pe Facebook: „Tot ce am scris, am scris din suflet. Totul pentru voi, oamenii ce mă apreciați și îmi dați elan pentru zborul ce mă așteaptă... Fiecare cuvânt să vă fie sentimentul pe care-l simt în acest moment. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru felul în care mă faceți fericită!“. „Felicitări și succes mai departe!“, „La mulți ani împliniți și fericiți! La cât mai multe poezii!“ sau „La mulți ani, suflet frumos!“, i-au urat prietenii. Mălina nu vrea să se oprească aici cu creațiile litarare. Are în plan și alte poezii, dar și un volum la care lucrează cum și care va descrie experiența ei la lotul național de gimnastică.Mălina și Iulia au fost campioane de gimnastică, s-au pregătit și la lotul național de la Deva, dar la 17 ani au fost nevoite de renunțe la acest sport. În prezent, activează și ca instructoare de fitness la o sală din Constanța, dar, grație frumuseții lor și a unei prezențe scenice deosebite, sunt și modele, la Blizzard Fashion Constanța. O perioadă au fost și instructoare de dans. De curând, Mălinei i s-a ivit și oportunitatea de a face parte din trupa de dans „Cabaret Prestige“, iar tânăra nu a ezitat să dea curs și acestei noi provocări.Mama gemenelor, Petrica, lucrează ca infirmieră la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Constanța și, cum stau în locuințe diferite, nu s-au mai putut vedea timp de peste o lună, în perioada când în România era stare de urgență. Pentru a-și mai alina dorul, Mălina a cântat o doină și a postat-o pe Facebook, dedicație la adresa mamei sale. Tânăra știa cât de mult îi plac Petricăi aceste cântece, îi cânta și când era mică, iar acum a dorit ca această doină să stabilească o punte sufletească între surori și mamă, să le aducă una lângă alta și altfel decât fizic, dacă, atuni, coronavirusul le împiedicase să se mai vadă pentru un timp față în față.Talentul artistic al Mălinei Milea a dus-o pe aceasta și pe scena Concursului Național de Talente „Liga Campionilor“, de anul trecut, de la Constanța, unde a cucerit trofeul, la grupuri, alături de Aura Bolozan, care a acompaniat-o când fosta sportivă a cântat melodia Andrei „Iubirea schimbă tot“. Mălina a fost urmărită atunci, cu emoție, din tribună, și de mama sa, Andra fiind una dintre artistele preferate ale Petricăi.Chiar dacă nu mai fac gimnastică, acest sport le-a rămas în suflet Mălinei și Iuliei. „Mi-e foarte dor de gimnastică. Fac și acasă, nu pot sta“, spune Mălina, care își aduce aminte cu mare plăcere și de un concurs, Campionat Național Școlar, unde a cucerit trei medalii de aur, la sol, la sărituri și la individual compus. Când s-au înscris la gimnastică, surorile Milea au fost incluse în grupa Nicoletei Profir, iar când aceasta a plecat, au fost transferate la grupa Mirelei Szemerjai. Cele două au lucrat la Constanța și cu Sorin Bechir, Cătălin Meran, Mădălina Hârbu și Dana Sofronie.