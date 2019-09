Campioana olimpica Shaunae Miller a donat 25.000 de dolari bisericii pentru reconstrucțiile din Bahamas

Atleta Shaunae Miller, campioană olimpică în proba de 400 m la Rio, a donat 25.000 de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia a două biserici distruse de uraganul Dorian în Bahamas şi a lansat o campanie de donaţii pe platforma gofundme, informează News.ro.

Miller, sportivă din Bahamas în vârstă de 25 de ani, a anunţat pe Instagram contribuţia sa pentru bisericile de pe insulele Abaco şi Grand Bahama.

“Pentru că am fost crescută aproape de biserică, înţeleg importanţa bisericii nu doar din punct de vedere religios, ci şi ca susţinere socială pentru comunităţile noastre. Acestea fiind spuse, aş vrea să contribui cu 25.000 de dolari pentru a ajuta două biserici, una pep e Abaco şi cealaltă de pe Grand Bahama. De asemenea, sperăm să cumpărăm provizii de alimente pentru aceste biserici, astfel încât oamenii din zonele afectate să aibă un loc în care nu doar să se roage, ci şi să găsească mâncare sau provizii în aceste vremuri grele. Pe lângă ceea ce am donat deja, am înfiinţat o pagină go fund me pentru ceilalţi care vor să contribuie”, a notat sportiva.

Potrivit celui mai recent bilanţ al autorităţilor, patruzeci şi trei de persoane au murit în urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas.