Campion la Roland Garros s-a reprofilat in epidemie: s-a angajat intr-un supermarket pentru 450 de euro pe saptamana

Jucătorul Kevin Krawietz lucrează într-un supermarket, în timp ce meciurile de tenis sunt suspendate, pentru un salariu de 450 de euro pe săptămână, infomrează mondodeportivo.es.

"Lucrez într-un supermarket pentru 450 de euro de câteva săptămâni. Plănuisem de ceva vreme să văd cum este să munceşti normal. Coronavirusul mi-a oferit acum posibilitatea de a face acest lucru. Unii dintre colegii mei de aici se trezesc la 05.00 dimineaţa şi sunt în magazin la 05.30 pentru a umple rafturile. Învăţ să am mai multă empatie. Mă asigur că rafturile cu mezeluri şi brânzeturi sunt pline. Am pus rafturi înăuntru şi afară cu un coleg. Sortez lăzile goale. Săptămâna trecută am făcut securitate în faţa intrării, am pulverizat coşurile de cumpărături cu dezinfectant", a explicat pentru Der Spiegel tenismenul.

Echipa germană Andreas Mies/Kevin Krawietz a câştigat anul trecut proba de dublu masculin de la Roland Garros, după 6-2, 7-6 (3), în finala cu perechea franceză Jeremy Chardy/Fabrice Martin.

